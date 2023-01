Open d'Australie - Alexander Blockx se qualifie pour le deuxième tourchez les juniors

Sur le court N.14, Blockx, 10e mondial et tête de série N.3, s'est imposé en deux sets 6-0, 6-3 contre l'Italien Federico Bondioli (ITF 51). La rencontre a duré une heure et sept minutes. Au deuxième tour, Blockx affrontera le vainqueur du match entre le Slovène Matic Kriznik (ITF 41) et le Turc Atakan Karahan (ITF 52). En 2022, Blockx avait atteint les quarts de finale de l'US Open, son meilleur résultat en Grand Chelem. Cette année, il participe à son premier Open d'Australie. (Belga)