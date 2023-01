Open d'Australie - Kimberley Zimmermann éliminée au 2e tour du double

(Belga) Kimberley Zimmermann (WTA 39 en double) et sa partenaire ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 75 en double) n'ont pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du double dames de l'Open d'Australie de tennis, samedi, à Melbourne. La paire belgo-ukrainienne a été battue en deux sets (2-6; 2-6) par les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 25 en double) et Ena Shibahara (WTA 23 en double), têtes de série N.-1; 0 et demi-finalistes l'an passé, au deuxième tour.