Tour Down Under - Le français Bryan Coquard remporte la 4e étape

Bryan Coquard a devancé l'italien Alberto Betiol (EF Education-EasyPost) et Le français Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) pour s'adjuger la victoire. Au classement général, Jay Vine est toujours en tête avec 15 secondes d'avance sur Pello Bilbao et Simon Yates, respectivement deuxième et troisième. Dimanche, le 23e Tour Down Under s'achèvera par une étape de 112,5 km entre Unley et Mount Lofty. L'Australien Richie Porte a remporté la dernière édition, disputée en 2020. La course avait été annulée en 2021 et 2022 en raison de la pandémie. (Belga)