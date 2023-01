Tour Down Under - Le Français Bryan Coquard remporte la 4e étape au sprint

Bryan Coquard a devancé l'italien Alberto Betiol (EF Education-EasyPost) et son compatriote Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) pour s'adjuger sa première victoire sur le circuit WorldTour, lui qui compte désormais 49 succès à son palmarès. Au classement général, l'Australien Jay Vine (UAE Team Emirates) est toujours en tête avec 15 secondes d'avance sur le Britannique Simon Yates (Jayco-AlUla) et l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) respectivement deuxième et troisième. Six Belges avaient pris le départ de cette première épreuve du World Tour de l'année. Le premier d'entre eux au classement général est Dries Devenyns, 38e à 5:16. de Jay Vine. Dimanche, cette 23e édition du Tour Down Under s'achèvera par une étape de 112,5 km entre Unley et Mount Lofty au cours de laquelle le peloton gravira cinq fois le sommet court mais escarpé du Mont Lofty sur un parcours en circuit au-dessus de la ville d'Adélaïde. L'Australien Richie Porte a remporté la dernière édition, disputée en 2020. La course avait été annulée en 2021 et 2022 en raison de la pandémie. (Belga)