BW Open - David Goffin face à Kimmer Coppejans au premier tour du Challenger de Louvain-la-Neuve

David Goffin (N.1), 32 ans, a hérité de Kimmer Coppejans (ATP 220), 28 ans. Le Liégeois a battu l'Ostendais en 2014 dans un Challenger aux Pays-Bas à Steveningen pour leur seule confrontation officielle sur le circuit. Zizou Bergs (ATP 130), 23 ans, affrontera lui, le Croate Borna Gojo (N.7/ATP 125), 24 ans, pour la première fois sur le circuit alors que Raphael Collignon (ATP 262), 21 ans, bénéficiaire d'une invitation, retrouvera un joueur issu des qualifications. Onze joueurs belges vont pouvoir bénéficier de la tenue d'un tournoi Challenger en Belgique qui se félicite de la venue de David Goffin. Le Liégeois, malade la nuit avant son match du premier tour, a quitté prématurément Melbourne et l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem pour se rabattre sur le premier rendez-vous tennistique organisé dans le Brabant wallon. Le numéro 1 mondial chez les juniors, Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1018), 17 ans, Joris De Loore (ATP 219) finaliste deux fois de suite dans des Challengers au Portugal, Michael Geerts (ATP 252), Gauthier Onclin (ATP 338), vainqueur dimanche du 15.000 dollars ITF de Bressuire en France, Simon Beaupain (ATP 516), Tibo Colson (ATP 671) et Victor Ernaelsteen (ATP 1862) devront passer par les qualifications Trois Belges sont engagés dans le tableau du double messieurs avec une association entre Raphael Collignon et Gauthier Onclin, bénéficiaires d'une invitation, qui rencontreront au premier tour (8es de finale) la première paire tête de série formée par les Néerlandais Sander Arends et David Pel. Michael Geerts sera associé lui à l'Indien Ramkumar Ramanathan et a hérité au premier tour d'un duo composé du Britannique Charles Broom et de l'Allemand Constantin Frantzen. (Belga)