Challenger Pro League - Beveren remporte le choc face au Beerschot et reprend la première place

Alors que le Beerschot n'a pas pu compter sur son meilleur buteur Thibo Baeten, blessé aux ischio-jambiers. Beveren a vu Thierno Barry inscrire son 13e but après un une-deux avec Sander Coopman (7e, 1-0). Les Anversois ont réagi mais Ilias Sebaoui et Apostolos Konstantopoulos ont manqué coup sur coup une double opportunité (18e). Les Rats ont encore manqué une occasion par Nokkvi Thorisson, qui s'était retrouvé seul devant Beau Reus (30e). En première période, le Beerschot a eu le match en mains. Il a eu beau forcer neuf corners, il n'a pas marqué. Après la pause, les Rats ont encore mis beaucoup d'intensité dans leurs actions sans se montrer vraiment efficaces à l'image de Ryan Sanusi, qui n'a pas cadré sa frappe (46e). Beveren, qui avait opté pour le contre, est sorti régulièrement de son camp et a fait la différence sur un tir de Kevin Hoggas dévié par Alhaassan (90e+5, 2-0). (Belga)