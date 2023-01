Chutes de neige: l'électricité rétablie sur le réseau en province de Liège

(Belga) L'électricité est totalement rétablie en province de Liège, a annoncé dimanche le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, Resa. Les importantes chutes de neige de vendredi soir avaient engendré des coupures d'électricité chez plusieurs centaines de personnes dans la province. La société a procédé à 158 interventions depuis vendredi soir. Les précipitations avaient engendré des perturbations sur le réseau de distribution d'électricité et de gaz en plusieurs endroits de la province, notamment à Trooz, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, particulièrement touchés.