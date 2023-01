Cross Cup - Yann Schrub: "Je voulais me tester après un stage en altitude"

"Je savais que j'étais en forme après un coup de moins bien en fin d'année dernière, certainement le contre-coup de l'Euro de Munich où je me suis classé troisième sur 10.000 mètres", a indiqué le Français après son succès hannutois. "Je suis parti en stage à Monte Gordo et j'ai pu bien me préparer. J'ai décidé de venir à Hannut en milieu de semaine. Je voulais me tester, voir où j'en suis au niveau de ma forme et je pense que ma préparation en vue des Mondiaux cet été, ma seule priorité en 2023, est très en bonne voie. Je vais encore disputer quelques cross et certainement un 3.000 mètres en salle à Metz." (Belga)