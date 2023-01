ITF Vero Beach - Marie Benoit remporte un 60.000 dollars en Floride

En finale Benoit, 300e mondiale, s'est imposée en deux sets 6-2, 7-5 face à l'Américaine Emma Navarro, 148e mondiale et tête de série N.2. La rencontre a duré 1 heure et 57 minutes. L'Eupenoise remporte ainsi son 9e titre sur le circuit ITF, le premier cette saison. Benoit était aussi engagée en double en Floride. Associée à la Suédoise Caijsa Wilde Hennemann, avec qui elle formait la tête de série N.3, elle avait été éliminée en quarts de finale après sa défaite en deux sets 6-1, 6-1 par Emiliana Arango et l'Américaine Maria Mataes. (Belga)