Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid, avec Courtois, évite le piège de Bilbao, Lens et Openda qualifiés en Coupe

Dans une rencontre où Thibaut Courtois a souvent été mis à contribution, sans pour autant devoir sortir d'arrêt décisif, le Real a pu compter sur un but de l'inévitable Karim Benzema en première période (24e) avant que Toni Kroos ne scelle la victoire des Merengues en fin de match (90e). Un succès qui permet aux Madrilènes de rester à la 2e place du classement de la Liga avec 41 points, trois de moins que le FC Barcelone, toujours leader après sa victoire 1-0 contre Getafe dimanche. En France, Lens, avec Loïs Openda qui est monté à la mi-temps, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s'imposant 1-3 à Brest. Wesley Said (5e), Facundo Medina (30e) et Adrien Thomasson (37e) ont inscrit les buts des Sang et Or alors qu'Islam Slimani avait provisoirement égalisé pour Brest (19e). (Belga)