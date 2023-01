LPGA Tour - Brooke Henderson toujours en tête du Tournament of Champions avant le dernier tour

Henderson, 25 ans, a rendu une carte de 69 coups, trois sous le par, avec quatre bogeys et un birdie. Avec un total de 202 coups, 14 sous le par, la Canadienne compte trois coups d'avance sur l'Américaine Nelly Korda et la Japonaise Nasa Hataoka. Seules les joueuses qui ont remporté un tournoi LPGA au cours des deux dernières saisons peuvent prendre part au Tournament of Champions, le premier tournoi de la saison LPGA. (Belga)