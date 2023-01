Ogier toujours leader, Thierry Neuville 3e avant les deux dernières spéciales du WRC

Après deux spéciales disputées tôt dimanche matin, le pilote belge naviguait à 38.1 secondes du Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris) alors que le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), le champion du monde, 2e, suivait à 17.2 de l'octuple champion du monde. Thierry Neuville avait expliqué avoir effectué un tête à queue dans le premier tronçon de la journée, l'ES15, et avoir connu des problèmes d'hybride. Il est à 20.9 secondes donc de Rovanpera et est satisfait par contre de son ES16. "Cela s'est bien passé, une étape propre et fluide pour nous. Je pense qu'Elfyn (Evans, 4e à 30 secondes de Neuville, ndlr) gère déjà ses pneus, mais nous avons fait un parcours propre sans aucune glissade", a confié le pilote germanophone aux organisateurs. Contraint à l'abandon la veille, Nicolas Gilsoul, coéquipier du Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) avait pu repartir dimanche pour tenter de réaliser une bonne performance dans la Power Stage, la dernière spéciale de la journée qui octroie de 1 à 5 points au championnat du monde. Le deuxième rallye de la saison est prévu ensuite sur la neige en Suède du 9 au 12 février. (Belga)