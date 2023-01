Open d'Australie - Elise Mertens qualifiée pour les huitièmes de finale

Associée à l'Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.4, Mertens s'est imposée en deux sets (6-3; 6-3) face à la paire composée de la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic. La rencontre a duré une heure et treize minutes. Pour une place en quart de finale, le duo belgo-australien affrontera la paire composée de la Suissesse Viktorija Golubic et la Roumaine Monica Niculescu qui ont éliminé Greet Minnen, associée à la Hongroise Anna Bondar, au deuxième tour. En simple, Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série N.26, a été éliminée au troisième tour samedi après sa défaite 6-2, 6-3 face à la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale et tête de série N.5. (Belga)