Seul Vooruit peut tenir le Vlaams Belang hors du gouvernement flamand

"Vooruit veut être le parti qui retient les extrêmes. Citez-moi un pays dans le monde où la liberté et la prospérité des gens a progressé alors que l'extrême-droite était au pouvoir. Un seul exemple! Vous n'en trouverez pas car il n'y en a pas", a dit. Les sondages sont flatteurs pour Vooruit et son président, interrogé en marge de son discours, envisage déjà une coalition au parlement flamand où son parti siégerait aux côtés de la N-VA, incontournable au nord du pays. Ce scénario est déjà évoqué depuis longtemps en coulisses même s'"il y a des ponts à construire", a reconnu M. Rousseau. Le socialiste n'a d'ailleurs pas épargné le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), dans son discours. "Tout devient plus cher, tout va plus mal, tout recule. Monsieur Jambon, vous devriez avoir honte. Foutre en l'air la Belgique vous intéresse plus que rendre la Flandre plus forte". L'ambiance était à la fête à la Bau-huis de Sint Niklaas où M. Rousseau avait réuni mandataires et militants socialistes. En raison des menaces proférées contre le président, la police était toutefois présente en nombre, tant en uniforme qu'en civil. Un homme qui s'est rué vers M. Rousseau en l'invectivant a été interpellé. (Belga)