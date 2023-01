BW Open - Trois Belges sur les 8 engagés passent le 1er tour des qualifications à Louvain-la-Neuve

Joris De Loore (ATP 219) d'abord a battu l'Indien Ramkumar Ramanathan (ATP 414) 7-6 (7/5) et 6-1. Le Brugeois, 29 ans, jouera sa place dans le tableau final contre le jeune Russe de 20 ans, Alibek Kachmazov (N.9/ATP 331). Dans un duel 100% belge ensuite, Tibo Colson (ATP 671), 22 ans, s'est imposé 6-3, 7-6 (7/4) face à Christopher Heyman (ATP 626) et tentera l'exploit contre le Letton Ernests Gulbis (ATP 314) au second tour. Victorieux du 15.000 dollars de Bressuire en France dimanche, Gauthier Onclin (N.10), 338e mondial, a poursuivi sur sa lancée en écartant l'Indien Sumit Nagal (ATP 503) 6-2, 2-6 et 7-5. Le Liégeois jouera ensuite contre le Turc Ergi Kirkin (ATP 381). Gilles-Arnaud Bailly (ATP 1018), 17 ans, n'avait pas été verni de rencontrer d'entrée la première tête de série, le Suédois Mikael Ymer (N.1), 24 ans, 69e mondial. Le numéro 1 mondial chez les juniors lui a offert une belle résistance dans le premier set s'inclinant cependant 7-5 et 6-0. Michael Geerts (ATP 252) et Simon Beaupain (ATP 516) sont eux passés à la trappe, le premier contre le Français de 37 ans Kenny De Schepper (ATP 347) 6-3, 7-5, le second sous les coups de raquettes de l'Italien Andrea Arnaboldi (N.12) 6-3, 2-6, 6-2. Victor Ernaelsteen (ATP 1862) a lui succombé face au Turc Cem Ilkel (N.8/ATP 328) 7-5, 6-4. (Belga)