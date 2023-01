Des dizaines de députés britanniques urgent Berlin à fournir ses chars Leopard à l'Ukraine

Signée par des dizaines de députés et les présidents des plus importantes commissions parlementaires, la lettre a été coordonnée par le député du parti travailliste Chris Bryant. Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a également accentué la pression sur l'Allemagne. L'ancien Premier ministre Boris Johnson s'est en outre rendu à Kiev dimanche, à l'invitation du président ukrainien. Londres a décidé récemment d'envoyer des chars Challenger 2, qui sont fabriqués dans le pays. Cependant, les Leopard sont considérés comme des modèles beaucoup plus adaptés à la guerre en Ukraine. Ces chars de combat pourraient avoir un impact significatif sur le champ de bataille, face aux troupes russes. Dimanche, la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a laissé entendre que l'Allemagne "ne s'opposerait pas" à la volonté de la Pologne de livrer ces chars Leopard. La Pologne ainsi que la Finlande ont proposé de livrer ceux qu'ils possèdent à Kiev. Cependant, le chancelier allemand Olaf Scholz a jusqu'à présent refusé de se prononcer sur la question de ces livraisons indirectes, tout comme sur celle de fournir directement des Leopard issus des stocks allemands. Lors d'une réunion vendredi sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, les alliés occidentaux de l'Ukraine ont repoussé toute décision sur ce sujet, suscitant l'irritation de Kiev qui a critiqué leur "indécision". (Belga)