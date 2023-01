Garcia s'ajoute à la liste des têtes de série éliminée, Sabalenka poursuit sa route

Pour sa première en quarts dans un tournoi du Grand Chelem, Linette, 30 ans, défiera la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 31/N.30), qui a battu la Chinoise Zhang Shuai (WTA 22/N.23) 6-0, 6-4. Garcia, lauréate du Masters l'année passée, est la troisième joueuse du top mondial féminin éliminée à Melbourne, après les deux premières joueuses du classement WTA, la Polonaise Iga Swiatek et la Tunisienne Ons Jabeur, sorties respectivement en huitièmes de finale et au deuxième tour. L'Américaine Jessica Pegula (WTA 3) est désormais la joueuse la mieux classée encore en lice à Melbourne. Elle est suivie par Aryna Sabalenka (WTA 5). La Bélarusse, cinquième tête de série, s'est jouée 7-5, 6-2 de la Suissesse Belinda Bencic (WTA 10/N.12) en 1 heure et 27 minutes. Sabalenka, qui avait éliminé Elise Mertens au tour précédent, rencontrera en quarts Donna Vekic (WTA 64). La Croate a mis fin au parcours de la jeune Tchèque Linda Fruhvirtova (WTA 82), 17 ans, battue 6-2, 1-6, 6-3 en 2 heures et 7 minutes. (Belga)