L'ensemble du Pakistan se retrouve sans électricité

Le ministre de l'Énergie, Khurram Dastagir, a expliqué aux médias pakistanais que la production d'énergie était arrêtée la nuit en hiver en raison d'une moindre demande. "Cependant, lorsque les systèmes ont été rallumés ce matin, des variations de fréquence et des fluctuations de tension ont été observées dans le sud du pays", a-t-il expliqué. Sur les réseaux sociaux, via le hashtag #poweroutage, certaines personnes tiennent pour responsable de cette panne le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif. Les coupures d'électricité sont fréquentes au Pakistan, mais celle-ci est une des pires que le pays ait connu depuis des années. Le Pakistan fait face à d'énormes difficultés financières à cause de la diminution rapide des réserves de change, des inondations dévastatrices survenues l'année dernière et du ralentissement économique mondial. (Belga)