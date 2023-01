Tour de San Juan - Fabio Jakobsen s'offre la 2e étape, Sam Bennett reste en tête du général

Lancé d'abord par Remco Evenepoel puis par le Danois Michael Morkov dans le dernier kilomètre, Jakobsen s'est imposé au sprint devant le Colombien Fernando Gaviria (Movistar) et l'Espagnol Jon Aberasturi (Trek-Segafredo). Le Néerlandais, champion d'Europe, décroche ainsi sa première victoire de la saison, la 39e de sa carrière. Au classement général, l'Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe), 4e de l'étape, reste en tête après sa victoire dimanche dans la 1re étape. Jakobsen se classe 2e dans le même temps que Bennett et Gaviria est 3e à 4 secondes. Mardi, la troisième étape réservera un parcours relativement plat aux coureurs sur 170,9 km avec une difficulté dans le final autour de l'Autodromo de Villicum. La 39e édition du Tour de San Juan se termine dimanche avec une étape de 112 km autour de San Juan. Le Tour de San Juan fait son retour au calendrier après deux ans d'interruption à cause du coronavirus. Remco Evenepoel avait remporté la dernière édition en 2020. (Belga)