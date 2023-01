Un important chantier ferroviaire touche à sa fin au port de Zeebrugge

La nouvelle gare dispose de 18 voies, représentant plus de 18 kilomètres de rails et un million de kilogrammes de métal. Elle se compose de deux gros faisceaux de voies: le faisceau de départ et d'arrivée Zwankendamme (prêt depuis fin 2018) et le faisceau de tri Zeebrugge. Il y a par ailleurs de longues voies de 750 mètres permettant de traiter des convois comptant jusqu'à 45 wagons. Les deux faisceaux sont situés le long de la ligne voyageurs Bruges-Zeebrugge. Les trains de marchandises croiseront donc moins souvent cette ligne. "C'est un plus tant pour la sécurité, que pour la capacité et la ponctualité des trafics voyageurs et marchandises", explique Infrabel. Le gestionnaire a précisé que des mesures ont été prises afin de limiter les nuisances pour les riverains du village de Zwankendamme, comme des zones tampons, des aiguillages peu bruyants et des amortisseurs et patins de rail qui absorbent le bruit et les vibrations. (Belga)