BW Open - Zizou Bergs éliminé dès le premier tour à Louvain-la-Neuve

Bergs, 130e mondial, s'est incliné en deux sets 6-1, 7-6 (8/6) contre le Croate Borna Gojo, 125e mondial et tête de série N.7. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes. Au deuxième tour, Gojo affrontera le vainqueur du match entre Raphaël Collignon, 262e mondial et bénéficiaire d'une invitation, et le Suédois Mikael Ymer, 69e mondial et issu des qualifications où il avait battu Gilles Arnaud Bailly, N.1 mondial chez les juniors, au premier tour. Bergs, 23 ans, avait été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie mardi dernier à Melbourne après sa défaite face au Serbe Laslo Djere (ATP 70). Mercredi soir à 20h30, David Goffin, 50e mondial et tête de série N.1, fera son entrée en lice au BW Open dans un duel 100% belge face à Kimmer Coppejans, 220e mondial. (Belga)