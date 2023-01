Coupe du monde de ski alpin - Clément Noël remporte le slalom de Schladming, Armand Marchant 14e

Noël a signé un chrono de 1:48.97 pour décrocher la 10e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la première cette saison. Le Français, champion olympique du slalom, a devancé le Suisse Ramon Zenhaeusern de 7 centièmes de seconde et le Norvégien Lucas Braathen de 38 centièmes. Vainqueur de la première manche, le Norvégien Henrik Kristoffersen a lui terminé à la 11e place après être parti à la faute dans la seconde manche. Qualifié pour la seconde manche grâce à sa 23e place en 57.52 dans la première manche, Armand Marchant, auteur du 6e temps de la seconde manche en 53.96, a lui terminé à la 14e place avec un chrono total de 1:51.48 pour son meilleur résultat cette saison après deux 17e place à Val d'Isère et Kitzbühel. Sam Maes avait lui été éliminé lors de la première manche qu'il avait terminé à la 40e place. Seul le top 30 se qualifiait pour la seconde manche. Au classement général de la Coupe du monde, le Suisse Marco Odermatt, absent mardi, reste en tête avec 1.186 points devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, aussi absent mardi, 2e avec 961 points. Henrik Kristoffersen reste 3e avec 734 points. Armand Marchant est 80e avec 46 points et Sam Maes 106e avec 24 points. Le cirque blanc va désormais prendre la direction de Cortina d'Ampezzo en Italie avec deux Super-G au programme les 28 et 29 janvier. (Belga)