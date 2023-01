Deux jeunes tués par balle dans un centre éducatif de l'Iowa

Après un appel d'urgence, les forces de l'ordre qui se sont rendues à l'établissement "Starts Right Here", un programme d'aide aux jeunes en difficulté, ont découvert trois personnes blessées par balle, dont deux "très grièvement". "Ces deux personnes, deux élèves, sont mortes (...). La troisième personne, qui est employée par l'établissement, est dans un état grave", a dit à la presse Paul Parizek, un porte-parole de la police de Des Moines. La police n'était pas encore en mesure de préciser l'âge exact des deux victimes. "Je ne sais pas s'ils sont adultes ou (...) adolescents mineurs", a dit M. Parizek. Sur la foi de descriptions de témoins, la police a arrêté un véhicule et détenu "trois suspects potentiels". L'enquête se poursuit, a-t-elle dit dans un communiqué. La gouverneure de l'Iowa, Kim Reynolds, s'est dite "choquée et attristée" par la fusillade. (Belga)