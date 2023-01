L'ancien Daft Punk Thomas Bangalter annonce un album solo

"Mythologies" comportera 23 morceaux composés par Thomas Bangalter pour le ballet éponyme du chorégraphe français Angelin Preljocaj. En 2021, le chorégraphe avait fait appel à l'ancien Daft Punk pour écrire la musique de son ballet, et ce afin de marquer l'aboutissement de sa collaboration avec l'Opéra national de Bordeaux. "Mythologies" était alors interprété, sur scène, par dix danseurs de la compagnie de ballet de l'institution nationale. Avec "Mythologies", l'ancien membre des Daft Punk tente de réinventer sa manière de composer. Selon le communiqué de presse de l'annonce, l'artiste ne puise pas "dans les ressources de la musique électronique, mais parle de la puissance traditionnelle d'une symphonie et, en tant que telle, embrasse l'histoire de la musique de ballet orchestrale dans un geste qui est à la fois personnel et collaboratif". En 2018, Bangalter a contribué à la bande originale du film "Climax" de Gaspar Noé. En février 2021, Daft Punk, dont il était membre, a annoncé sa séparation, après 28 ans d'existence. Néanmoins, les deux acolytes ont depuis lors sorti une réédition de leur premier album "Homework", ainsi que le storyboard de leur clip emblématique "Around the World". (Belga)