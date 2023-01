Shiffrin écrit l'histoire à Kronplatz avec une 83e victoire record en Coupe du monde dames

Désormais seule en tête du classement féminin, Shiffrin va à présent s'attaquer au record absolu de victoires en Coupe du monde, détenu par Ingemar Stenmark. Le Suédois a remporté 86 épreuves entre 1973 et 1989. Shiffrin, 27 ans, a décroché son premier succès lors du slalom d'Are (Suède) le 20 décembre 2012. Son compteur affiche 51 victoires en slalom, 18 en géant, 3 en descente, 5 en super G, 1 en combiné, 3 en 'city event' et 2 en slalom parallèle. Le palmarès de l'Américaine comprend 4 gros globes de cristal de gagnante de la Coupe du monde (2017, 2018, 2019 et 2022) et 8 petits globes (6 en slalom, 1 en géant et 1 en super G). Elle est aussi double championne olympique et sextuple championne du monde. (Belga)