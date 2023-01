Steve Darcis "intéressé" par le poste de capitaine de Coupe Davis

Au lendemain de l'annonce de Johan Van Herck de se retirer en fin d'exercice 2023, Steve Darcis a été interrogé sur une possible candidature. "J'ai eu Johan il y a deux jours au téléphone qui m'a annoncé sa décision. J'ai toujours été super respectueux envers lui et inversement. Tout le monde le sait depuis que j'ai arrêté, la Coupe Davis fait partie de ma vie et je pense le restera encore longtemps. Je suis intéressé mais depuis qu'il a annoncé son retrait, pas avant, soyons clairs", a exprimé le joueur belge de 38 ans qui a forgé quelques-uns de ses plus beaux faits d'armes sur le circuit de la Coupe Davis disputant les deux finales de la Belgique en 2015 et 2017. "Les fédérations vont se parler (l'AFT et Tennis Vlaanderen), les joueurs vont en parler entre eux, puis il y aura un choix qui sera fait et j'espère que ce sera moi", a annoncé sans ambages Steve Darcis. La Belgique doit se rendre en Corée du Sud les 4 et 5 février à Séoul en qualifications pour la phase finale qui doit se tenir en fin d'année d'abord avec une phase de poules en septembre dans quatre villes à désigner et avec ensuite un Final 8 à Malaga en novembre. Johan Van Herck, en poste depuis 12 ans chez les messieurs et 4 ans chez les dames, a annoncé lundi se retirer en fin d'année du capitanat des équipes belges de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup. (Belga)