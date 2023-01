EuroCoupe féminine - Lyon et Julie Allemand, active une mi-temps, en imposent contre Sepsi-Sic et Betty Mununga

Les Lyonnaises ont pu compter en première mi-temps sur la meneuse liégeoise auteur de 10 points (2/2 à 2 pts, 2/3 à 3 pts) et 9 assists pour 3 interceptions. Julie Allemand n'est pas réapparue en seconde période visiblement diminuée physiquement juste avant la pause. Du côté de Sepsi-SIC, l'intérieure bruxelloise Betty Mununga a terminé la rencontre avec 14 points et 9 rebonds en 30 minutes de jeu pour deux passes décisives et 6 interceptions. Le match retour est prévu en Roumanie le 1er février et le vainqueur jouera contre le gagnant du match entre Castors Braine et Angers qui s'est soldé par une courte victoire des Françaises (61-62) à l'aller mercredi en Belgique. Cadi La Seu avec Elise Ramette (4 points, 2 rebonds et 4 interceptions en 22 minutes de jeu) s'est imposé contre Charleville-Mézières 72-54 et a pris option sur les quarts de finale. Montpellier de son côté s'est incliné 88-75 à Galatasaray en Turquie. Valéry Demory, l'ancien sélectionneur des Belgian Cats, a pu compter sur Julie Vanloo, 18 points et 7 assists en 31 minutes, et Kyara Linskens qui a inscrit 15 unités et pris 5 rebonds (pour 2 assists) en 26 minutes, du côté de la formation française qui garde un espoir de qualification avant le match retour dans l'Hérault la semaine prochaine. Jeudi, Venise et Antonia Delaere sont à Elitzur Holon en Israël. Elitzur Ramla et Maxuella Lisowa-Mbaka reçoivent les Polonaises de Gorzow. Saragosse avec Serena-Lynn Geldof est en Pologne contre Lublin et Hind Ben Abdelkader joue en Hongrie à PEAC Pecs avec son club de Villeneuve d'Ascq. (Belga)