Fermeture du Fuse - A. Maron proposera de constituer une taskforce pour favoriser une relocalisation

"Je me réjouis que le dialogue entre toutes les parties ait permis que la fête puisse reprendre. Nous allons maintenant travailler à des solutions plus structurelles", a-t-il commenté via son porte-parole. Rappelant que le bruit était la première cause de plaintes adressées à Bruxelles Environnement, il a répété qu'il s'agissait à ses yeux d'un réel problème de qualité de vie et de santé pour les habitants de la capitale. A ses yeux, les autorités publiques d'une ville/région ont le rôle difficile d'établir des normes équilibrées, tenant compte des activités qui cohabitent dans une ville, puis de les faire respecter. Une vie festive et culturelle pour Bruxelles est aussi constitutive de la qualité de vie en ville. Le ministre de l'Environnement a encore indiqué que la future taskforce aura pour objectif de "soutenir la recherche d'un lieu qui permette un fonctionnement optimal tout en minimisant les nuisances". La composition proposée pour cette Taskforce serait la suivante: le ministre-président, la Ville de Bruxelles, le ministre de l'Environnement, la secrétaire d'Etat à la Transition Economique, Perspective Bruxelles, Urban, Bruxelles Environnement et, Visit Brussels. Alain Maron souhaite enfin que la Task Force s'inspire notamment des recommandations du Conseil de la Nuit. (Belga)