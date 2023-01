Invasion de l'Ukraine - Livraisons de chars: "les discussions doivent se solder par des décisions", dit Zelensky

"Les alliés ont le nombre requis de tanks" nécessaires à l'armée ukrainienne pour renverser les troupes de Moscou, a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux, martelant que "les besoins sont plus importants" que "cinq, dix ou quinze chars". Lors de son allocution, le président ukrainien a par ailleurs défendu des décisions "nécessaires" pour avoir "un État fort" après qu'une série de hauts responsables ont été démis de leurs fonctions dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée. "C'est juste, c'est nécessaire à notre protection et cela aide à notre rapprochement avec les institutions européennes", a insisté M. Zelensky. "Tous les problèmes internes qui empêchent l'État de se renforcer sont en train d'être réglés et le seront encore davantage" à l'avenir." (Belga)