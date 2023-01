Joris De Loore de retour en Coupe Davis: "c'est une forme de reconnaissance"

"C'est sûr que cela fait plaisir, c'est une forme de reconnaissance", a confié Joris De Loore après son premier tour gagné au BW Open, le tournoi Challenger 125 de Louvain-la-Neuve mercredi contre Tibo Colson. "Quand tu ne joues pas pendant un bon moment, les gens t'oublient et ça fait du bien de revenir dans l'équipe." Une sélection qui récompense le retour au premier plan du Brugeois qui vient d'aligner, avec ses deux matches de qualifications cette semaine, une 14e victoire en 15 rencontres, remportant un Challenger au Portugal et se hissant en finale d'un autre, passant de la 341e à la 219e place. "Johan Van Herck (qui a annoncé son retrait comme capitaine à l'issue de la saison) est un coach que je connais bien. Avant la Coupe Davis, c'était mon coach à la VTV. Personnellement, je l'aime bien, puis il y a eu la Coupe Davis où j'ai fait une finale avec lui (2017). Il encourage tout le temps et connaît le haut niveau. Il a beaucoup d'expérience et reste très calme." Déjà en lice pour disputer les qualifications pour Roland-Garros, Joris De Loore espère faire son entrée dans le top 100, lui qui fut 174e en octobre 2017. "J'avais alors approché le top 150, mais avec les blessures, je n'ai plus eu l'occasion de me montrer", a ajouté le Belge qui s'est remis d'un dernier soucis à la hanche et, papa depuis peu, se dit "très bien physiquement. Tout va bien, cela ne peut être mieux." (Belga)