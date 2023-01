Les Belges à l'étranger - Dortmund s'impose à Mayence sans ses Diables Rouges

Bien qu'il ait été aligné dans 14 des 15 matchs de Bundesliga cette saison, Hazard ne joue pratiquement plus aucun rôle. Il n'a été titulaire qu'à deux reprises, malgré des soucis majeurs liés aux blessures et des baisses de forme sensibles de coéquipiers. Le début de rencontre a été animé avec un but de Mayence par Lee Jae-Sung (2e, 1-0) et l'égalisation de Dortmund sur un tir dévié de Julian Ryerson (4e, 1-1). Après quelques bonnes actions du BVB, les deux équipes se sont neutralisées au milieu du terrain. Après la pause, Dortmund a tenté de forcer un peu le rythme, mais la défense adverse était attentive. Mayence a même hérité des plus grosses occasions par Angelo Fulgini (74e) et Anton Stach (87e). Mais Giovanni Reyna, le milieu américain de Dortmund, servi par Sébastien Haller, les a punis (90e+3, 1-2). (Belga)