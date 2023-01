Soulier d'Or - Kévin De Bruyne élu Meilleur Belge à l'étranger de l'année pour la troisième fois

De Bruyne, 31 ans, a remporté la Premier League avec Manchester City la saison dernière et a été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. En Ligue des Champions, il avait été éliminé en demi-finale contre le Real Madrid et Thibaut Courtois et Eden Hazard, futur vainqueur. Ses performances lui ont également permis de terminer à la 3e place du Ballon d'Or derrière le Français Karim Benzema et le Sénégalais Sadio Mané. Cette saison, 'KDB' totalise 3 buts et 17 assists en 26 matches, toutes compétitions confondues. Avec un total de 769 points, le Diable Rouge succède à Romelu Lukaku au palmarès. Thibaut Courtrois, le gardien du Real Madrid, prend la 2e place avec 675 points, et Leandro Trossard, transféré de Brighton à Arsenal la semaine dernière, complète le podium avec 234 points. (Belga)