Tour de San Juan - Quinn Simmons surprend le peloton pour remporter la 3e étape

Simmons a surpris le peloton en plaçant une attaque à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée et a ensuite résisté au retour des sprinteurs pour s'imposer devant l'Argentin Maximiliano Richeze, membre de l'équipe nationale argentine, et Sam Bennett. L'Américain décroche ainsi sa première victoire de la saison, la 3e de sa carrière après une étape et le classement général du Tour de Wallonie en 2021. Au classement général, Sam Bennett, vainqueur de la première étape dimanche, reste en tête avec 6 secondes d'avance sur le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step), qui n'a pas pu sprinter mardi, et 8 secondes sur le Colombien Fernando Gaviria (Movistar), 4e de l'étape. Mercredi, la 4e étape reliera l'Autodrómo de Villicum à Barreal sur un parcours de 196,5 km avec trois difficultés au programme dont la Gruta Virgen de Andacolio, col de première catégorie de 7,6 km à 3,8% de moyenne. La 39e édition du Tour de San Juan se termine dimanche avec une étape de 112 km autour de San Juan. Le Tour de San Juan fait son retour au calendrier après deux ans d'interruption à cause du coronavirus. Remco Evenepoel avait remporté la dernière édition en 2020. (Belga)