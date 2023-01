Un temps gris et froid mercredi après-midi avant des précipitations hivernales

Jeudi matin, de faibles chutes de neige sont attendues sur le sud-est et encore temporairement un peu de pluie ou de neige fondante sur le centre. Sur l'ouest, le temps devrait être sec avec de larges éclaircies. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable sur l'ouest avec le risque d'une ondée et il fera encore très nuageux sur le sud-est. Les maxima seront compris entre -1 et 7°C. Vendredi, le temps restera gris tout au long de la journée avec de nombreux nuages bas bien que quelques éclaircies ne soient pas exclues sur l'ouest. En matinée, la grisaille pourra même réduire la visibilité, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Par moments, un peu de bruine en plaine et quelques précipitations hivernales en Ardenne seront possibles. Les maxima atteindront 0 ou 1°C en Ardenne et 4 à 5°C en plaine. (Belga)