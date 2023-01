BW Open - David Goffin : " Mieux que hier et ce sera encore mieux demain"

"C'était mieux qu'hier et j'espère que ce sera encore mieux demain (vendredi)", a confié le Liégeois, globalement satisfait de sa prestation. "Je suis content de mon match, j'ai joué intelligemment sans être mis en difficulté sur mon service. Je le breake deux fois, j'ai encore quelques occasions. Dans un match, il y a toujours des moments chauds, et avec un meilleur service je conclus peut-être un peu plus vite, mais au final il n'y a pas eu photo. J'arrivais à être agressif pour le déborder. Il y a eu un peu plus d'échanges qu'hier, c'était bien." Deux breaks ont suffi en effet à David Goffin pour se hisser en demi-finales contre l'Allemand Yannick Hanfmann (N.8/ATP 128) qu'il rencontrera pour la première fois sur le circuit vendredi (pas avant 16h30) au complexe du Blocry. "C'est un gros frappeur, il a une frappe assez clean. Il est grand et sert bien", a ajouté le Belge dressant le portrait de son prochain adversaire. "Il aime bien aussi avoir du temps pour décocher ses frappes. Le but sera de le faire bouger et de faire en sorte qu'il n'arrive pas à se mettre en bonne position pour placer ses frappes." (Belga)