BW Open - Michael Geerts passe le premier tour en double

Grâce à une victoire sur le Britannique Charles Broom et de l'Allemand Constantin Frantzen 6-7 (10/12), 6-4, 10/7 en 1h47 de jeu, la paire belgo-indienne rejoint les quarts de finale où elle sera opposée au Jamaïquain Dustin Brown et à l'Allemand Yannick Hanfmann. Performant en simple, Gauthier Onclin a renoncé au double avec Raphael Collignon. Ruben Bemelmans et Yannick Mertens, remplaçants au pied levé, se sont inclinés face à la première tête de série formée par les Néerlandais Sander Arends et David Pel 6-3, 6-2 en 61 minutes. (Belga)