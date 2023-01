Des chercheurs découvrent un "sablier cellulaire" qui rythme le développement du cerveau

Le cerveau humain croit pendant plusieurs années avant de se développer complètement, plus lentement que chez les autres espèces (plusieurs semaines pour les souris par exemple), mais on ignorait encore les origines précises de cette maturation lente et importante pour son fonctionnement. Les scientifiques ont découvert que les mitochondries, responsables de la production d'énergie dans les cellules, donnent le rythme de cette maturation neuronale. "Les neurones ont comme un sablier pour mesurer le temps, et ce sablier est fourni par les mitochondries", détaille le chercheur Pierre Vanderhaeghen. "Il s'agit d'une étape importante pour comprendre l'un des plus grands mystères de la biologie: qu'est-ce qui rend le cerveau humain si distinct des autres espèces et pourquoi notre cerveau peut être si sensible à certaines maladies?" L'équipe scientifique a réalisé cette découverte grâce au développement d'un nouvel outil génétique qui mesure le temps de développement des neurones. Selon les chercheurs, elle sera donc utile pour accélérer la recherche fondamentale et pharmaceutique sur les maladies neurologiques ou psychiatriques humaines, "fortement entravées par la lenteur du développement neuronal humain". Les travaux pourraient avoir des implications importantes pour certaines maladies du cerveau qui frappent les mitochondries et qui entraînent des symptômes cérébraux précoces. (Belga)