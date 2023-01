Invasion de l'Ukraine - Le gouvernement va approuver un gros paquet d'aide militaire pour l'Ukraine

"Depuis près d'un an, l'aide à l'Ukraine figure parmi nos principales préoccupations", a affirmé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS) au cours de la réception de Nouvel An donnée mercredi soir à Bruxelles par le "patron" de l'armée, l'amiral Michel Hofman. "Et cette semaine encore, le gouvernement devrait se prononcer sur l'aide la plus importante apportée aux forces armées ukrainiennes depuis le début du conflit", a-t-elle ajouté, sans donner davantage de précisions. Elle avait toutefois évoqué mercredi matin, au mico de Bel-RTL, des moyens de défense anti-aérienne, de lutte anti-char et des munitions "pour répondre aux demandes de l'Ukraine". La ministre n'a cité aucun montant, mais des sources concordantes estiment cette aide à quelque 90 millions d'euros - soit autant que ce que la Défense a livré à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022. L'amiral Hofman a pour sa part mentionné, lors d'une rencontre mardi avec quelques journalistes, la fourniture de missiles américains air-air de moyenne portée AIM-120 AMRAAM ("Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles"), de LAW ("Light Anti-Tank Weapon" ou M72, des armes anti-chars portables) et de grenades anti-chars. L'aide belge comprend aussi des fusils d'assaut Scar et de mitrailleuses Minimi, deux types d'armes légères fabriqués par la FN Herstal. (Belga)