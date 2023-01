Kolo Touré limogé par Wigan Athletic après neuf matchs

"Le conseil d'administration a estimé qu'il était nécessaire de nous donner les meilleures chances possibles de rester en Championship la saison prochaine", a avancé le président Malachy Brannigan dans le communiqué. Lorsque Touré est arrivé le 29 novembre, les Tics étaient 22e et premiers descendants. L'objectif était de permettre au club de remonter au classement et se maintenir en fin de saison. Le technicien ivoirien n'a pas su le faire. Son bilan est catastrophique: il n'a décroché aucune victoire lors des sept matchs de championnat qu'il a dirigés (cinq défaites et deux partages) et Wigan est dernier (24e) après 28 journées. En Cup, il a partagé contre Luton avant de s'incliner à domicile lors du replay. Avant de débarquer à Wigan, Touré a été brièvement adjoint en équipe nationale ivoirienne avant de rejoindre le staff du Celtic dirigé par Brendan Rodgers. En février 2019, il suit le coach nord-irlandais à Leicester City (2019-2022). Défenseur central, il a transité par Arsenal (2002-2009), Manchester City (2009-2013) et Liverpool (2013-2016) avant de terminer sa carrière au Celtic Glasgow (2016-2017). (Belga)