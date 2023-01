Les médecins insatisfaits de la politique de Frank Vandenbroucke

Le sondage a été mené du 12 au 23 janvier auprès de 1.600 médecins et aborde plusieurs thématiques. Au total, 57% des sondés ne donnent pas la moyenne à Frank Vandenbroucke. Mais un médecin sur quatre lui attribue à l'inverse 7 sur 10 ou plus. "Les résultats sont donc très contrastés entre les médecins extrêmement mécontents de la politique menée et celles et ceux qui reconnaissent au ministre du mérite", constate le Journal du médecin. Le sondage révèle que les spécialistes sont beaucoup plus sévères avec le ministre fédéral de la Santé, avec une note moyenne de 3,4 sur 10, contre 4,3 pour les médecins généralistes. Plus d'un médecin sur deux (52%) rejoint en outre la position de l'Absym, qui avait un temps menacé de dénoncer l'accord médico-mut. L'association belge des syndicats médicaux visait l'interdiction générale des suppléments d'honoraires en soins ambulatoires pour les patients bénéficiaires d'une intervention majorée (BIM). Un médecin sondé sur quatre estime qu'il s'agit d'une très mauvaise mesure, selon le sondage. L'accord n'a finalement pas été dénoncé. Les modalités pourront être discutées dans des groupes de travail séparés. (Belga)