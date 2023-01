Météo - Quelques éclaircies avant les nuages

Ce soir et la nuit prochaine, des nuages bas se développeront sur de nombreuses régions. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la visibilité sera réduite par du brouillard (parfois givrant) et un peu de bruine. Quelques flocons persisteront et pourront rendre les routes glissantes, essentiellement sur l'Ardenne. Les minima seront compris entre -2 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et 5 degrés à la mer. Le vent soufflera modérément à assez fort. Il faudra s'attendre à une nébulosité abondante, vendredi, avec des bruines intermittentes en plaine et quelques faibles chutes de neige en haute Belgique. Le thermomètre ne dépassera pas les 5 degrés. L'IRM, qui prévoit encore des conditions glissantes, a émis une alerte jaune pour les provinces de Liège et Luxembourg jusqu'à 12h00, et pour la province de Namur jusqu'à 10h00. Ce week-end, les nuages seront bien présents, mais on devrait garder les pieds au sec. Maxima de -1 à 5 degrés. (Belga)