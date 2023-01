Naufrage près du Japon: huit morts dont six marins chinois

Le "Jin Tian" a envoyé un signal de détresse tard dans la soirée de mardi depuis une position située à environ 110 kilomètres à l'ouest des îles inhabitées de Danjo dans l'extrême Sud-Ouest du Japon. Plusieurs navires et avions des garde-côtes et de l'armée japonaise, ainsi que des garde-côtes et des navires privés sud-coréens, ont participé à l'opération de recherches qui a permis de retrouver 13 des 22 membres d'équipage. Lu Guijun, consul général de Chine dans la ville japonaise de Fukuoka (Sud), a déclaré jeudi à la télévision publique chinoise CGTN que parmi ces 13 personnes "huit décès ont été confirmés, dont six sont Chinois". "Cinq d'entre elles -- dont quatre membres d'équipage chinois -- ne sont pas en danger de mort", a-t-il ajouté. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux malheureuses victimes". Les autorités japonaises n'ont pas encore confirmé le bilan donné par le diplomate chinois, indiquant jeudi à l'AFP qu'elles pouvaient seulement dire que neuf personnes sont toujours portées disparues et que, sur les 13 autres repêchées, deux sont mortes. (Belga)