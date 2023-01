Prise d'otage dans une école de promotion sociale à Farciennes

L'homme, un individu de 23 ans domicilié à Gilly, est entré dans l'école et y a pris en otage avec une arme les 15 adultes présents. Il a appelé le 101 en réclamant une rançon, de 25.000 euros, pour libérer le personnel et les élèves. Les forces de l'ordre sont très rapidement arrivées sur place et ont directement monté un dispositif. Après avoir pris contact avec le preneur d'otage, les policiers ont pu profiter d'un moment d'inattention de l'individu pour l'intercepter. Personne n'a été blessé, même si certains otages sont particulièrement choqués. Ces derniers ont été pris en charge par une cellule de crise et ont reçu un soutien psychologique. Il semble que l'homme, dont l'arme était factice, devait une grosse somme d'argent à une connaissance. (Belga)