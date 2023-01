BNXT League - Charleroi s'incline à Alost mais reste en tête

Menant de 6 points à la mi-temps (44-50), le Spirou, qui a perdu les trois derniers quart-temps, a éprouvé plus de difficultés à alimenter le marquoir après la mi-temps, laissant les Alostois revenir à 78-78 à l'issue du temps réglementaire, forçant la prolongation. Une prolongation au cours de laquelle les Okapi, emmenés par Jordan Walker (18 points), ont pu faire la différence. L'autre match programmé vendredi s'est aussi terminé après prolongation, et a vu Limbourg United battre Louvain 80-76. le Louvaniste Brevin Pritzl a été meilleur marqueur avec 28 points, Alexander Stein compilant 26 points pour les Limbourgeois. Charleroi reste en tête du classement (10 victoires/5 défaites) devant Limbourg United (9/6), Malines (9/5) et Alost (7/9). Ostende, qui recevra le Brussels samedi, est 5e (9/4). Le top 5 de la compétition domestique belge pourra disputer l'Elite Gold de la BNXT League. (Belga)