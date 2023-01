BW Open - Michael Geerts éliminé en quarts de finale du double

Ils ont été dominés en deux sets 6-3 et 6-4 et 1h10 de jeu par le duo formé du Jamaïcain (ex-Allemand) Dustin Brown (ATP 113) et de l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 550). Celui-ci avait été éliminé dans l'après-midi en quarts de finale du simple par David Goffin. Brown/Hanfmann rencontreront en demi-finales les Tchèques, têtes de série N.2, Roman Jebavy (ATP 93) et Adam Pavlasek (ATP 86) qui ont battu l'Italien Marco Bortolotti (ATP 116) et le Croate Franko Skugor (ATP 157). L'autre demi-finale mettra en présence les Néerlandais Sander Arends (ATP 94) et David Pel (ATP 79), classés tête de série N.1, à la paire composée du Monégasque Romain Arneodo (ATP 123) et de l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 123), la tête de série N.4 de l'épreuve. (Belga)