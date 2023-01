DP World Tour : Thomas Pieters commence le Dubai Desert Classic à la 7e place

Pieters a réussi sept birdies pour deux bogeys. Il compte deux coups de plus que l'Anglais Ian Poulter et l'amateur suédois Ludvig Aberg. Nicolas Colsaerts a eu besoin de 71 coups après quatre birdies et trois bogeys. Il pointe au 57e rang. Le Nord-Irlandais, double vainqueur du tournoi, se trouve en troisième position, à un coup des leaders. En raison de fortes pluies, seuls une dizaine de joueurs avaient pu aller au bout de leur premier tour jeudi soir. Le reste l'a terminé vendredi. (Belga)