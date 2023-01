Euroligue - Obasohan et Lyon-Villeurbanne battent Fenerbahçe

(Belga) Retin Obasohan et Lyon-Villeurbanne ont réussi à signer un 8e succès lors de leur match de la 21e journée de la phase régulière de l'Euroligue de basket. Ils ont battu les Turcs de Fenerbahçe 91-77. L'arrière des Belgian Lions a évolué 23 minutes, inscrit 10 points et donné 3 passes décisives. Il s'est montré très présent en défense prenant 3 rebonds et réalisant 3 interceptions. Les champions de France occupent la 16e place. Le club stambouliote, après cette 8e défaite, reste 3e (13 victoires) derrière le Real (14v-7d) et l'Olympiakos (13v-7d).