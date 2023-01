ITF Sunderland : Magali Kempen jouera la finale du double

Associe à l'Anglaise Eden Silva, elle a battu en demi-finales les Néerlandaises Jasmijn Gimbrere et Bibiane Schoofs 2-6, 7-6 (7/1) et 10/6. Kempen et Silva rencontreront en finale la tête de série N.1 composée des Britanniques Freya Christie et Ali Collins qui ont battu 7-6 (9/7) et 6-2 la Lituanienne Andre Lukosiute et la Britannique Eliz Maloney à l'issue de l'autre demie. Plus tôt dans la journée, Magali Kempen (WTA 211 en simple) avait assuré sa place en demi-finales du simple où elle rencontrera l'Allemande Mona Barthel (WTA 222). Greet Minnen (WTA 223) figure également dans le dernier carré du simple à Sunderland. (Belga)