Jupiler Pro League : Luc Nilis travaillera à temps plein à Genk avec les jeunes attaquants

Le Limbourgeois, 55 ans, a signé pour une durée indéterminée. "Le centre de formation de Genk jouit d'une renommée mondiale", a déclaré Nilis dans le communiqué du club. "De nombreux joueurs de classe mondiale ont jeté ici les bases de leurs glorieuses carrières. La preuve en a été apportée lors du Gala du Soulier. En effet, les trois meilleurs Belges à l'étranger ont été formés dans notre Académie", a expliqué l'ancien international en référence à Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Leandro Trossard. "J'espère pouvoir transférer mon expérience aux jeunes joueurs qui se trouvent ici aujourd'hui et les amener au niveau supérieur." Nilis a mis un terme à sa carrière de joueur en 2000 après une grave blessure alors qu'il évoluait à Aston Villa. Il avait commencé sa carrière à Winterslag et porté les maillots d'Anderlecht et du PSV. Il compte aussi 56 présences et 10 buts en équipe nationale. Comme entraîneur, Nilis a notamment été actif aux Pays-Bas, au PSV (comme entraîneur des attaquants) et au VVV (comme assistant), en Turquie et en Jordanie. En 2021, il avait pris la tête du club amateur du Belisia Bilzen. Depuis mars dernier, il combinait ce poste avec celui d'entraîneur des attaquants à la Talent Academy de Genk. Fin 2022, Nilis avait quitté le Belisia Bilzen. (Belga)