Nouveau le 1er février - La prime pellets va pouvoir être introduite à partir de ce 1er février

Le formulaire à imprimer et renvoyer au SPF Économie ainsi que l'application web seront "normalement" mis en ligne le 1er février prochain. "Nous faisons tout pour que ce soit prêt à temps", a-t-on prévenu au sein du SPF Économie, qui souhaite se prémunir d'un éventuel couac informatique au moment de la mise en ligne. Cette allocation forfaitaire de chauffage de 250 euros est à destination des consommateurs qui se chauffent principalement avec des pellets à leur résidence principale. Ceux qui ont bénéficié du chèque de mazout ou de la prime fédérale sur le gaz au moment de leur demande, ou ceux qui bénéficient du tarif social pour le gaz, ne peuvent pas prétendre au "chèque pellets". Autre condition, pour pouvoir bénéficier de la prime, il faut s'être fait livrer le pellet (au moins 500 kg) par une entreprise par camion-souffleur ou sur palettes, entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023. Une copie de la facture de la livraison et une preuve de paiement seront nécessaires au moment d'encoder la demande de prime, soit via le formulaire à imprimer et renvoyer, soit au moment d'encoder sa demande directement sur le site internet du SPF Économie. Les demandes pourront être déposées jusqu'au 30 avril 2023 inclus. (Belga)